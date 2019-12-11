В этом году жителей и гостей города приглашают начать праздновать наступление Нового года заранее, а точнее уже 28 декабря. Именно в этот день будет дан официальный старт общегородским массовым новогодним мероприятиям.

Новогодние торжества начнутся с молодежного фестиваля «Самовар» с музыкальными номерами, который будет проходить с 14:00 до 16:00, а также с праздничных гуляний возле главной новогодней елки города #НАПОЛНИПРАЗДНИКЧУДЕСАМИ с 16:00 до 18:00. Также в этот день гостей ждут викторины и открытие новогодних фотозон.

31 декабря волгоградцев и гостей города ждет новогодняя шоу-программа «Ice Mix Show». Она стартует в 23:00 и продлится до 2:00 1 января. В программе праздничного мероприятия — концерты, дискотека, конкурсы, игры, трансляция поздравления Президента России и, конечно, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 1:00 у главной елки Волгограда начнется новогодний фейерверк.

Днем 1 января малышей и их родителей будет развлекать детская новогодняя программа «Волшебник Новогоднего города». Праздничные представления для детей будут идти в Царицынском парке ежедневно на протяжении всех новогодних каникул.

Со 2 января ежедневно радовать волгоградцев и гостей города яркими шоу-программами и мюзиклами будут учреждения сферы культуры и молодежной политики районов города. Новогодний концерт на открытом воздухе покажет горожанам и Волгоградский музыкальный театр, а муниципальное учреждение «Волгоградконцерт» станет организатором открытого народного караоке-конкурса «Голос Волгограда», который состоится 4 января на сцене у главной елки. Участники – восемь команд, представляющие каждый район Волгограда.

4 января здесь же, в парке Царицынский, состоится городской конкурс-фестиваль зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Оригинальные новогодние инсталляции будут выставлены возле интерактивного музея «Россия – моя история». В этот же день жюри назовет имена победителей городского конкурса-фестиваля. Конкурс был объявлен со 2 декабря — за неделю оргкомитет уже получил более 30 заявок от авторов и творческих коллективов, так что у жителей и гостей города будет возможность сделать уникальные фотографии на память.