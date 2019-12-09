Волгоградский планетарий уже подготовил для юных посетителей детские новогодние программы. Так, с 21 по 29 декабря и с 2 по 5 января в планетарии начнется «Новогодний переполох». Захватывающее сказочное представление расскажет гостям о похищении Деда Мороза Космической Ведьмой.

Юные космонавты под предводительством волшебного дуэта – Снегурочки и Звездочёта – пройдут подготовку к полёту и отправятся на поиски Деда Мороза, выполняя различные задания, разгадывая загадки, повторяя космические заклинания. Наших гостей ждёт настоящее космическое путешествие по планетам Солнечной системы: для них оживёт удивительный мир звёздного неба, а благодаря спецэффектам Звёздного зала – гости почувствуют себя полноценными героями фантастического новогоднего шоу.

Количество мест ограничено. Заявки по телефону: 24-18-72; 24-18-80; 8 961- 067-89-10. Стоимость билетов: — детский 200 рублей — взрослый 300 рублей.

«Новогодний переполох» в Волгоградском планетарии Культура

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