ТРЦ «Акварель» приглашает детей и их родителей на новогодние мероприятия уже в эти выходные. Организаторы подготовили для гостей массу интересного. В торговом центре вы сможете встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, увидеть новогодний спектакль и воспользоваться «Секретной службой Деда Мороза». Гостей будут ждать 28 и 29 декабря.

28 декабря

14:00-15:00 – Анимация со сказочными снежинками около ёлки.

15:00-18:00 – Игры с Дедом Морозом и Снегуркой, подарки за стихотворения и яркие новогодние выступления детских творческих коллективов.

15:00-17:00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином!

18:00-19:00 – Новогодний спектакль «Три волшебные снежинки» от Волгоградского театра кукол.

29 декабря

14:00-15:00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.

15:00-18:00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, подарки за стихотворения и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

15:00-17:00 – Сделай классные снимки с символом Белой сказки для твоего Инстаграм!

15:30-16:30 – «Восточная сказка» в «Акварели»! Игровое шоу с Жасмин, ковром-самолётом и Джином!

18:00-19:00 – Новогодний концерт от лучших танцевальных коллективов города.

«Секретная служба Деда Мороза» также будет работать в эти дни. Принесите подарок для своего ребёнка в секретную службу Деда Мороза (рядом с центральным атриумом), а добрый Дедушка Мороз торжественно вручит его вашему малышу. Это бесплатно.

14:00-17:00 – Сбор подарков.

15:00-18:00 – Вручение подарков Дедом Морозом.