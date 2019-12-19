И вновь поклонников Гарри Поттера ждут на улочке в Хогсмиде, которая будет открыта уже в эту пятницу 20 декабря в ТРЦ «Акварель». Новогодняя тематическая ярмарка по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере проводится уже четвертый раз за три года и собирает от 2000 посетителей. На ярмарке можно будет приобрести товары ручной работы.

Улочка Хогсмида будет работать для посетителей с 20 по 22 декабря в ярмарочном пространстве ТРЦ «Акварель». На ярмарке вас ждут штучные товары ручной работы, сливочное пиво (и кофе тоже!), обучение парселтангу, создание волшебных палочек, магические поединки, волшебные мастер-классы, розыгрыши призов и подарков, отсутствие дементоров и присутствие совершенно волшебной праздничной атмосферы.

Посетителей ждут с 11:00 до 21:00, Университетский проспект 107,ТРЦ «Акварель», ярмарочное пространство, 1этаж. А все подробности можно найти по ссылке.

На улочке Хогсмида можно приобрести необычные подарки к Новому году Общество

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