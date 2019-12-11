Детский сад по улице им. Кирова в Кировском районе будет возводиться компанией ООО «СтройТехИнвест», которая победила в аукционе на поиск подрядной организации. К возведению детского сада, вместимостью 140 мест, компания приступит после подписания муниципального контракта.

Новый детский сад будет располагаться между домами № 92 «А» и № 92 «Б» по ул. им. Кирова – на участке, где почти 10 лет назад уже предпринимались попытки построить детский сад. Однако работы были приостановлены из-за выявления критических ошибок еще на стадии проектирования и недобросовестного отношения застройщика к выполнению своих обязанностей.

Строительство дошкольного объекта для 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста, будет вестись по заново разработанной в соответствии с современными требованиями рабочей и проектно-сметной документации. В двухэтажном здании будут размещены просторные групповые помещения с зонами для отдыха и для занятий, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским центром и другими помещениями. На территории рядом с учреждением застройщик проведет комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку.