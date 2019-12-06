Всех желающих приглашают уже в это воскресенье на своп-вечеринку, куда можно принести ненужные вещи и при желании взять себе более нужные. А если точнее, то волгоградцам предлагают в преддверии Нового года избавиться от ненужных вещей во время интересного мероприятия, которое будет проходить 8 декабря в style-пространстве ТРЦ «Акварель».

Во время мероприятия инструктор по организации пространства Мира проведёт полезную лекцию, на которой раскроет секреты организации дома для счастливой жизни, а @bookcrossingvlg обеспечит чтивом для зимних вечеров.

Своп – мероприятия, на которые люди приносят ненужные вещи и при желании могут забрать что-то взамен. Наша своп-вечеринка не имеет тематики, так что сюда вы можете принести любую ненужную вам одежду, обувь и аксессуары и при желании выбрать что-то взамен.

Мероприятие состоится 8 декабря с 13:00 до 15:00 в style-пространстве (2 этаж, левое крыло).