На СК «Зенит» доставили комплект оборудования для легкой атлетике. В рамках дополнительного оснащения стадион получил более 20 наименований спортивных снарядов предназначенных для занятий бегом с барьерами, спортивной ходьбой, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики.

Благодаря новому оборудованию на стадионе появится сектор по прыжкам с шестом. Ранее здесь уже появились специализированная площадка для занятий воркаутом, состоящая из девяти снарядов, и мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

В настоящее время «Зенит» — это многофункциональный спорткомплекс, оборудованный по современным нормам и требованиям. В муниципальном учреждении организуют физкультурно-оздоровительные мероприятия, обеспечивают бесплатный доступ населения к объектам спорта, оказывают услуги по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта. На стадионе имеют возможность ежедневно тренироваться до 2000 человек.