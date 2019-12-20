Строительные работы на стадионе «Темп» в Красноармейском районе идут полным ходом. На данный момент рабочие завершили монтаж металлоконструкций для каркаса здания универсального спортивного комплекса.

​При работах было использовано более 85 тонн несущих металлоконструкций, изготовленных в соответствии с проектной документацией по индивидуальному заказу. Уже завершен монтаж колонн и верхних связей. Следующим этапом, который стартует уже на следующей недели, станет крепление к ним трехслойных сэндвич-панелей с утеплением из минеральной ваты.

В связи с благоприятными погодными условиями работы на объекте не останавливались, так, в настоящий момент на строительстве комплекса задействованы 3 бригады рабочих и 4 единицы техники. Помимо монтажа металлических элементов осуществляется их покраска, одновременно строители приступили к кладке внутренних кирпичных стен.

Строительство нового комплекса ведется в рамках реализации второго этапа работ по реконструкции стадиона «Темп». По завершении строительства в новом одноэтажном комплексе площадью 1300 квадратных метров разместится многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, медико-восстановительный центр для людей с ограниченными возможностями, тренерская, раздевалки, комнаты для хранения инвентаря и другие помещения. Уже в 2020 году в новом помещении будут проходить круглогодичные тренировки по волейболу, мини-футболу и баскетболу. Такое многофункциональное здание на стадионе в Красноармейском районе появится впервые.