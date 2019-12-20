Жителей и гостей города приглашают на «Аллею Центрального рынка», где состоится встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Встречи будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

Гостей ждут по пятницам с 18:00, субботам и воскресеньям с 15:00 до 18:00 приходите всей семьей. Во время мероприятия вас ждет общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также хоровод вокруг ёлки.

После тут будут проходить музыкально-танцевальные мероприятия. Все подробности можно узнать в официальном сообществе по ссылке.

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