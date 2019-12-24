Праздничное настроение готов подарить волгоградцам интерактивный музей «Россия – моя история», сотрудники которого подготовили для взрослых и детей весёлую и познавательную программу «Праздничный переполох, или с Новым годом». Гостей мероприятия ждут тематические экскурсии, мастер-классы, новогодние игры и викторины, и, конечно, волшебное праздничное настроение.

Темой экскурсий в этот день станет история Нового года в России. Посетители мультимедийного комплекса узнают ответы на многие вопросы. Почему в нашей стране менялась дата новогоднего праздника? Как в Древней Руси отмечали большие зимние святки? Что готовили наши предки на праздничный стол? Почему в Советском Союзе ёлку отменили, а сам Новый год запретили? Когда у Деда Мороза появилась красавица-внучка Снегурочка? Начало тематических экскурсий в 12:00,14:00 и 16:00. Вход – по билетам на выставки «Рюриковичи», «Романовы». На экскурсии открыта предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

Также в этот день в холле Интерактивного музея все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и своими руками создать красочную новогоднюю открытку или веселого снеговика. Начало мастер-классов – в 14:00. Участие бесплатное, обязательна предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

В холле исторического парка с 14:00 до 17:00 для посетителей будут организованы семейные интеллектуально-развлекательные игры «OSTAP». Участие в играх – бесплатное. С 15:00 до 18:00 посетители музея смогут проверить свои знания по истории в тематических новогодних викторинах по материалам выставок «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945», «Россия – моя история. 1945-2016».

Отметим, Интерактивный музей «Россия – моя история» будет открыт для посетителей все дни новогодних каникул кроме 31 декабря. 1 января, музей работает с 14:00 до 18:00; со 2 по 8 января – с 10:00 до 18:00. Полную программу праздничных мероприятий и дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)97-91-81 и на сайте по ссылке



