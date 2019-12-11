В эти выходные в Волгоградском музее изобразительного искусства имени Ильи Машкова в рамках проекта «Просто современное искусство» состоится лекция «Собственные фантастические миры», которая будет посвящена творчеству современных художников Луизе Буржуа и Яёй Кусаме.

На лекции можно будет узнать о том, что означают гигантские скульптуры пауков, «живущие» рядом с музеями современного искусства по всему миру, почему своим фирменным стилем Яёй Кусама выбрала именно точки и многое другое. После лекции состоится мастер-класс, в ходе которого каждый желающий сможет принять участие в создании инсталляции в стиле Яёй Кусамы. Лекцию читает научный сотрудник Музея Машкова Иван Говорухин, мастер-класс проводит член Союза художников России Мария Мелихова.

Мероприятие состоится 14 декабря, начало в 17:00. Подробности по телефону 8(8442)24-16-79. Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37.