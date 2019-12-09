В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств пространстве «Крупеничкин дом» пройдут мероприятия, на которых гостям предложат узнать старинные русские обряды, обычаи и традиции, научиться создавать народных кукол и познакомиться со всеми поверьями, связанными с ними. В декабре мастера проведут целую серию занятий, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

14 декабря гостей ждут на праздник «Наум Грамотник», 21 декабря – «Никола зимний», а 25-го – «Спиридон солнцеворот». На праздниках мастера клуба «Крупеничка» познакомят детей и взрослых с историей праздника, народными приметами, организуют веселые забавы, а завершаться по традиции занятия будут мастер-классами по изготовлению народных кукол.

Участие по предварительной записи. Справки по тел.: 8 (8442) 38-59-15, 24-16-79. Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.