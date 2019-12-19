В ближайшее воскресенье Волгоградский музей изобразительных искусств приглашает юных гостей на «Музейную ёлку – 2020», которая будет проходить в выставочном зале. В рамках мероприятия для гостей проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.

На мероприятие под руководством мастера гости распишут глазурью имбирные пряники, а также изготовят новогодние сувениры и новогодние открытки в смешанной технике. Один из мастер-классов будет посвящён изготовлению игрушек-марионеток по мотивам гравюры из серии «Лоджии Рафаэля в Ватикане», представленной на выставке «Эрмитаж. 255 лет».

Также всех ждет фотосессия.

Посещение для ребёнка – 100 руб.,

для взрослого – 200 руб.

Касса: 24-16-79

Мероприятие будет проходить 22 декабря, начало в 11:00. Выставочный зал Музея Машкова расположен по адресу: ул. Чуйкова, 37.