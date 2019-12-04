Концессии подводят предварительные итоги по заключению прямых договоров. По аналитическим отчетам всего в Волгограде числится 5587 МКД (многоквартирных домов), из них прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» заключили уже 2772 жилых домов, что составляет 49,6% от жилого фонда, а с «Концессиями теплоснабжения» — 3500 многоэтажек, а это уже 62,6%.

Заключение прямого договора с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения» дает возможность пользователям платить за тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение напрямую поставщику ресурса, минуя счета УК и ТСЖ, в соответствии с Жилищным кодексом РФ с 3 апреля 2018 года. Таким образом обеспечивается прозрачность платежей, а также исключаются ситуации, когда жители оплачивают коммунальные услуги через управляющую компанию, а та не перечисляет полученные деньги в РСО.

Переход на прямые договорные отношения – право собственников. Чтобы заключить договор, нужно провести общее собрание и в течение 10 дней уведомить о принятом решении концессии и свою управляющую компанию. В большинстве случаев договоры заключаются по собственному желанию горожан, но законодательством также предусмотрено заключение прямого договора по инициативе поставщика ресурса – в том случае, если УК или ТСЖ имеют долг перед РСО более двух месяцев, и задолженность подтверждена решением суда или актом сверки взаимных расчетов между РСО и УК.

После перехода на прямые договоры с вновь накопленными задолженностями жителей будут работать уже ресурсоснабжающие организации. В свою очередь, у управляющих компаний сохраняется ответственность за общее имущество жилого дома, включая взимание платы на его содержание, а также за консультирование граждан по всем вопросам предоставления коммунальных услуг.

Ознакомиться с текстом прямого договора на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения можно на сайте «Концессий водоснабжения» в разделе «Потребителям/Физическим лицам». Договор на горячее водоснабжение и тепловую энергию можно найти на сайте «Концессий теплоснабжения» в разделе «Потребителям / Прямые договоры».