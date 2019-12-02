29 ноября 2019 года в Москве прошел Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов, в рамках которого «Концессии водоснабжения» стали победителями Национального рейтинга информационной открытости InfraClub Awards 2019. Рейтинг направлен на формирование лучших практик информационного сопровождения инфраструктурных проектов.

На Саммите состоялось обсуждение наиболее значимых событий на рынке государственно-частного партнерства и концессий России, а также были определены тенденции развития инфраструктуры в ближайшей перспективе.

В этом году впервые в рамках Саммита прошла церемония награждения лауреатов Национального рейтинга информационной открытости инфраструктурных проектов, направленного на формирование лучших практик информационного сопровождения инфраструктурных проектов. «Концессии водоснабжения» стали победителями премии InfraClub Awards 2019.

Появление рейтинга инфраструктурных проектов является логичным этапом взросления рынка инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства. В настоящее время рынок инфраструктурных проектов характеризуется ограниченностью информации. Информация о большинстве проектов заканчивается публикацией результатов конкурса на право заключения концессионного соглашения, соглашения о государственно-частного партнерства, энергосервисного контракта и пр. При этом практически полностью в публичном пространстве отсутствуют данные об обязательствах сторон, графике реализации, условиях пользования создаваемым объектом инфраструктуры, доступных каналах обратной связи и пр. Отсутствие раскрываемой о проекте информации или ее некорректная адаптация зачастую становится причиной формирования негативного фона вокруг проекта. Цель рейтинга — продемонстрировать наглядные примеры работы с информационно-коммуникационными рисками и показать успешные практики информационного сопровождения инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства.

Волгоградские концессии – флагман социокультурных проектов среди предприятий своей отрасли и знамениты запоминающимися проектами. Только за 2019 год «Концессии водоснабжения» получили ряд значимых наград, в том числе Международную премию за лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019 — проект «Искусство быть молодым» занял третье место в номинации «Энергия команды» среди компаний с численностью более 1000 человек. По результатам регионального тура «МедиаТЭК-2019» компании «Концессии водоснабжения» присвоено второе место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» за проект «Водоканал дословно».

«Концессии теплоснабжения» также не отстают, по результатам федерального этапа Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК — 2019» проект «Добросовестный потребитель», представленный ООО «Концессии теплоснабжения», занял первое место в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер».