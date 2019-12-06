«Концессии водоснабжения» провели в школе с углубленным изучением отдельных предметов №81 Центрального района Волгограда необычный урок истории и коммунального краеведения. О том, как в 1934 году в нашем городе был построен водопровод для северных рабочих районов, школьникам рассказали в спектакле «Рождение водопровода». А затем свой культурологический взгляд на причины и последствия событий того времени высказал всемирно известный искусствовед, музыкант, писатель, поэт и философ, музыкальный эксперт Нобелевского концерта Михаил Казиник.

Запущенный 85 лет назад водопровод резко улучшил качество жизни в Сталинграде, который к тому времени из уездного городка превратился в промышленный город, краевой центр. И хотя в истории города это было эпохальным событием, сведения о дате и обстоятельствах запуска нового водопровода не известны. В фондах Государственного архива Волгоградской области сохранилось не так много документов о коммунальном хозяйстве того периода, и восстановить историю строительства по ним достаточно сложно. Почти ничего не известно о людях, работавших на стройке, занимавшихся пусконаладкой новой фильтровальной станции. Сохранившиеся документы – это сметы, отчеты, переписка. Чтобы сделать из этой сухой информации простой, доходчивый и эмоциональный рассказ, показать не только стройку, но и время, качество жизни в стремительно растущем городе, музей историй чистой воды «Фильтры» выбрал уже традиционную форму спектакля.

В 20-минутной постановке «Рождение водопровода» все роли сыграли сами коммунальщики. Первый показ состоялся на внутрикорпоративном мероприятии, коллеги подход одобрили, заметив в этой истории немало пересечений и параллелей с сегодняшним днем. Подготовиться к показу помог художник-постановщик Алексей Перловский, который уже работал с коммунальным театром на запомнившихся горожанам спектаклях «Белое платье» и «Водоканал дословно».

Михаил Казиник, прозванный западными СМИ «апостолом культуры», увидел в пьесе глобальные темы. История строительства стала поводом для разговора об отношениях народа и элиты, о том, что доступ к образованию, искусству меняет жизнь человека. Он привел школьникам множество примеров, показывающих, как искусство становится способом познания мира, как знакомство с классической культурой помогает людям достичь того уровня свободы мышления, какой приводит к открытиям.

И хотя в коммунальном хозяйстве по-прежнему высок уровень ручного труда, требования к квалификации персонала становятся все выше. Усложняются технологические процессы и оборудование, повышается его точность, а это требует не только новых знаний, но и готовности постоянно учиться. Глобальный проект концессий «Чистой воды искусство», объединяя в художественных активностях коммунальщиков и абонентов, показывает людям новое коммунальное хозяйство: современное, открытое для развития и инноваций. Здесь интересно работать, а люди не просто любят свою работу – ее ценят за смысл, за пользу, которую она приносит городу.

Обо всем этом коммунальщики разговаривают с детьми и взрослыми языком искусства. Только в 2019 году эта работа отмечена Международной премией за лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019, а за лучшую практику информационного сопровождения своей деятельности «Концессии водоснабжения» получили награду InfraClub Awards 2019. В постоянном поиске новых форм сторителлинга коммунальный театр занимает все более активную позицию, поскольку дает возможность яркого, эмоционального диалога, а участие непрофессиональных артистов пробуждает особый интерес зрителей, которые представляют себя на месте артистов. Это особенно важно в профориентации: когда школьники видят рабочего на сцене, это ломает стереотипы о профессии и коммунальном хозяйстве.

Участники необычного урока коммунального краеведения получили на память раскраски «Как устроен водопровод». М. Казиник заметил, что такого ему не дарили ни в одном городе мира.