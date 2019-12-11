«Концессии водоснабжения» получили третий «PRяник года». Эта профессиональная награда отмечает усилия компании в эффективном продвижении профессии коммунальщика. Итоги ежегодной премии «PRяник года» подвели РАСО-Юг и ГК «BrandHouse. Исследования. Коммуникации. Брендинг».

В поисках новых форм коммуникации с горожанами волгоградские коммунальщики пробовали разные формы и жанры – стрит-арт и паблик-арт, кино и театр, и пришли к тому, что именно театр даёт универсальный язык общения.

Первый опыт такого рода был в 2018 году – в спектакле «Белое платье» о восстановлении города после Сталинградской битвы показали и роль коммунальщиков в восстановлении Сталинграда. Вместе с горожанами разных профессий и возрастов роли сыграли сотрудники «Концессий водоснабжения». Труппа спектакля стала творческой группой «Белое платье», и в этом году в её активе театрализованное дарение книг Волгоградской областной научной библиотеке им. Горького в Библионочь-2019, читка пьесы в сотрудничестве с независимым театром «Дрим театр», читка повести Аллы Гор «Сразу после войны» о сталинградском детстве автора – специально для фестиваля городской культуры «Артёмофф» в Урюпинске.

В мае 2019 г. в документальном спектакле «Водоканал дословно» на сцену вышли 20 рабочих, специалистов и руководителей водоканала. Они рассказывали свои истории – искренние, неприукрашенные, настоящие. Продолжением театральной практики стал мини-спектакль «Рождение водопровода», в котором рассказана история строительства водопровода для рабочих районов севера города. Это и об истории города, и о людях, которых город чаще всего не замечает, чьи усилия почти не ценит, вспоминая о них, только если что-то случается.

Художественные проекты с участием сотрудников и горожан показывают: коммунальное хозяйство открыто новому, готово учиться и экспериментировать. Эти проекты меняют репутацию отрасли, повышают престиж работы в ЖКХ и в водоканале в особенности. В первую очередь для своих работников, а через них – и для горожан. Современной молодежи бесполезно рассказывать о рабочих профессиях так, как это делали в рамках профориентации XX века. А вот живые люди, которые без пафоса и шаблонов говорят о своей работе, ее миссии – давать городу воду и жизнь, – эти люди запоминаются, потому что вызывают уважение. До недавнего времени в коммунальном хозяйстве не надеялись, что в рабочие пойдет молодежь, поэтому все усилия направляли на удержание старших и опытных. Однако уважение к ветеранам, на которых во многом держится отрасль, должно сочетаться с привлечением молодых, созданием условий для их роста, адаптации в коллективе. Театральные проекты позволяют продемонстрировать эти усилия городу, показать, что работа в отрасли – это не только зарплата, это интересная насыщенная жизнь, это поддержка, которую дает коллектив. Поэтому первый в России коммунальный театр и отмечен наградой за продвижение профессии.

На обложке презентации проекта – фото, которое будет и в корпоративном календаре «Концессий водоснабжения» на 2020 год. Оно называется «Сотворение профессионала», и для него позировали машинисты экскаватора «Концессий водоснабжения» – лучший работник ЖКХ Волгограда Константин Кожевников и его ученик Денис Стрелков, принимавшие участие в спектакле «Водоканал дословно».

В предыдущие годы этот конкурс Российская ассоциация связей с общественностью и её региональное представительство в Ростове-на-Дону проводили летом – к международному дню PR-специалиста. Эта профессиональная награда создана для того, чтобы поощрить всех, кто трудился весь год и брал новые вершины. В 2016-м «Концессии» получили «пряник» в номинации «Лучший PR с использованием городского пространства», в 2017-м – «За чувство прекрасного». В этом году «PRяники» раздали «под елочку».

В 2019 году проекты «Концессий водоснабжения» по повышению престижа рабочих специальностей собрали коллекцию наград: победа в Национальном рейтинге информационной открытости InfraClub Awards 2019, Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019; в региональном туре «МедиаТЭК-2019» в номинации «Популяризация профессий ТЭК».