В преддверии Нового года компания «Концессии водоснабжения» объявляет о старте акции «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК». Конечно, РСО дорог каждый абонент, но некоторые из них обходятся компании действительно дорого, потребляя ресурс без своевременной оплаты. Для самых злостных должников «Концессии водоснабжения» подготовили символичные подарки и оригинальный способ награждения.

Что можно подарить человеку, у которого есть всё: земля, сад, красивый дом, и вдобавок ко всему — полная уверенность в том, что за услуги ЖКХ платить не обязательно?! «Концессии водоснабжения» отыскали самых упорных неплательщиков: первые двое оказались жителями частного сектора в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах, они не оплачивали услуги ЖКХ с момента открытия лицевых счетов, т.е. никогда! Каждый из неплательщиков накопил уже более 100 тысяч рублей долга.

Их задолженности уже переданы в суд и в данный момент находятся на стадии исполнительного производства. А в эту субботу к «дорогим неплательщикам» пришла Снегурочка, чтобы вручить символичные призы и тем самым напомнить о важности платежной дисциплины. В виде деликатного намека должники получили решето и карту города с указанием направления к Волге – водный ресурс не бесконечен, рано или поздно за него придется заплатить.

На сегодняшний день задолженность потребителей – физических лиц перед «Концессиями водоснабжения» составляет 123,68 млн руб. Средства из оплаты за поставленные ресурсы идут на зарплаты рабочим, на приобретение материалов, на содержание сетей и объектов в рабочем состоянии, на обслуживание спецтехники.

Со своей стороны компания выполняет все обязательства: обеспечивает проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Для абонентов, имеющих задолженность, концессии часто предлагают удобные и выгодные способы ее погашения, программы реструктуризации долга, различные варианты амнистий, а также никогда не отказывают в подборе индивидуальных программ для абонентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Параллельно действуют и меры господдержки – предоставление льгот инвалидам, малоимущим гражданам, ветеранам, проживающим в России. Несмотря на это, остается достаточно большая категория граждан, принципиально не оплачивающих коммунальные ресурсы.