«Концессии теплоснабжения» продолжают восстановление обратной циркуляции горячего водоснабжения. Прямо сейчас ведутся работы по строительству трубопровода еще к 40 многоквартирным домам Тракторозаводского района. Часть домов смогут перейти на систему обратной циркуляции ГВС уже до Нового года.

В настоящее время «Концессии теплоснабжения» проводят работы по прокладке нового трубопровода к 40 жилым домам Тракторозаводского района, что в общей сложности составляет порядка 10 км сетей. К части домов обратная циркуляция ГВС будет запущена до конца 2019 года, для этого уже установлены два циркуляционных насоса. Остальные смогут перейти на обратную циркуляцию до конца отопительного сезона 2020 года. Важно, что в период строительства трубопроводов горячее водоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме, по действующим сетям.

С помощью трубопровода обратной циркуляции будет обеспечено непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и домами. Это исправит ситуацию, когда приходилось подолгу сливать воду из крана, чтобы она нагрелась до нужной температуры. А новый трубопровод из гибких полимерных материалов увеличит срок службы сети до 40 лет.

Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС «Концессии теплоснабжения» осуществляют до вводов в дома, при этом чтобы данная работа возымела надлежащий эффект, нужно восстановить обратную циркуляцию еще и внутри зданий. Это зона ответственности управляющих организаций.

Обновление сетей ГВС в Волгограде является частью инвестпрограммы. В 2020 году «Концессии теплоснабжения» планируют уделить приоритетное внимание обновлению изношенных сетей теплоснабжения, которые также находятся в критическом состоянии износа.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.