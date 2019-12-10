«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» провели очередной семинар для жителей многоквартирных домов, общественных жилищных инспекторов и представителей общественных организаций. В ходе встречи специалисты ресурсоснабжающих организаций рассказали о нововведении 2020 года — переходе на двухкомпонентный тариф по ГВС в открытой системе, а также ответили на вопросы горожан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 января 2020 года при расчете с потребителями за горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения будет применяться двухкомпонентный тариф: компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию. Изменения касаются примерно 10% жилого фонда города, где для подогрева воды используются индивидуальные тепловые пункты. Если ранее в таких домах плата начислялась сразу за горячее водоснабжение, то теперь она будет разложена на два пункта: холодное водоснабжение и тепловая энергия для ее подогрева. Пользователям не стоит беспокоиться о появлении второй строчки в квитанции, общая сумма оплаты получится даже меньше.

Традиционно в ходе семинара концессионеры ответили на актуальные вопросы и отметили, что в отличие от первых семинаров количество вопросов к поставщикам коммунальных ресурсов заметно сократилось. Практика постоянного взаимодействия дает результаты: общественные активисты получают необходимые знания, а предприятия ЖКХ – эффективную обратную связь от потребителей.

Напомним, подобные семинары для жителей многоквартирных домов, общественных активистов, общественных жилищных инспекторов и всех заинтересованных граждан «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» проводят на постоянной основе.