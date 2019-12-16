В эти выходные в парке «Комсомольский сад» состоится фестиваль национальных культур «Новый год объединяет!», на который приглашаются все желающие.

Гостей ждут 21 декабря 2019 года. Фестиваль стартует в 12.00 на сцене Круглой площади. Зрителям свое творчество представят сольные исполнители из Грузии и Армении, музыкальные и танцевальные коллективы народов России. Гости праздника смогут увидеть фланкировку в исполнении казаков. Кроме того, будет организована выставка национальных сувениров.

Также на фестивале волгоградцы смогут встретиться с главными героями праздника — Дедом Морозом и Снегурочкой, а также принять участие в весёлых хороводах вокруг красавицы-ёлочки.

Всех пришедших на праздник ждут дегустация национальной кухни, улыбки, поздравления, фото на память у новогодней ёлки и многое другое.

Администрация Центрального района Волгограда, МАУ «Центр спорта и культуры» и МБУК «Центр культуры и досуга «Родина» будут рады видеть всех на фестивале национальных культур «Новый год объединяет!».

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.