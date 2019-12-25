Коммунальная Снегурочка продолжает навещать недобросовестных абонентов в рамках акции «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК». Она напоминает, что до конца года остается всего неделя, и за это время нужно успеть погасить задолженности за ЖКУ: это последняя возможность выплатить долги без начисления пени. С января 2020 года «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» начнут начислять пени в соответствии с действующим законодательством, без поблажек и амнистий.

В рамках акции «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК» коммунальная Снегурочка посетила еще два адреса частного сектора Дзержинского района. Оба неплательщика задолжали за ЖКУ более 64 тысяч рублей каждый, хотя этих абонентов с большим трудом можно назвать бедными: достаточно взглянуть на их особняки и заборы с сигнализацией. Их задолженности уже переданы в суд и находятся на стадии исполнительного производства. А это означает, что с карт неплательщиков в принудительном порядке снимаются деньги для выплаты долга, пени, а еще и судебных затрат. А еще должников ожидает ограничение на выезд из РФ и ограничение регистрационных действий с их имуществом.

А ведь до таких мер можно было и не доводить. У всех неплательщиков есть последняя счастливая возможность закрыть долги без штрафных санкций: всего неделя остается до конца декабря, а потом – штрафы, пени и санкции, все в соответствии с законодательством РФ.

Граждане в трудном материальном положении получают меры соцподдержки и, как правило, платят вовремя. А материально обеспеченные — не платят принципиально. С учетом начислений ноября сумма задолженности абонентов – физических лиц перед «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения» продолжает увеличиваться.

В качестве напоминания о платежной дисциплине «дорогие неплательщики» традиционно получили от коммунальной Снегурочки решето и карту города с маршрутом к Волге. А «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» поздравляют с наступающим Новым годом и желают встретить его в числе добросовестных абонентов, без долгов и с чистой совестью.