Специалистами горячей линии регоператора по ТКО отмечено снижение обращений.

Так, за первое полугодие 2019 года на горячую линию поступило более 90 тысяч звонков, максимальное количество обращений в месяц – более 20 тысяч, к июню отмечено уменьшение в два раза – до 10 тысяч обращений. С сентября эта цифра уменьшилась до 7 тысяч обращений, в ноябре – до 5,5 тысяч.

Если в начале года жители чаще оставляли жалобы и заявки на сбор и вывоз ТКО, то с июня среди населения первые места занимают вопросы по начислениям и оплатам 29%, заявки на вывоз отходов 32%, получение справочной информации 16%. За второе полугодие принято всего 9% звонков с жалобами или замечаниями к работе регионального оператора.

На данный момент «Управление отходами — Волгоград» продолжает прием обращений на электронную почту [email protected] и по телефону горячей линии 8-800-350-43-48. Телефон для юридических лиц 8 (8442) 26-82-67.