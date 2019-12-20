Волгоградский музыкально-драматический казачий театр приготовил для гостей новогоднюю премьеру спектакля — постановку «Музыка золотого кино», в которой на одной сцене встретятся герои любимых кинофильмов.

Главный герой этого необычного спектакля – Музыка. «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «Формула любви» – актёры Казачьего театра признаются в любви нашему кино, замечательным артистам и кинорежиссерам, которые всегда были и будут в наших сердцах.

Премьерные показы состоятся 27 декабря в 18:30 и 2 января в 17:00.