В этом году главная ёлка города будет располагаться на территории «Царицынского парка» в пойме реки Царица, а не на площади Павших борцов как обычно. Сюда же перенесут и массовые новогодние гуляния, которых запланировано уже более ста.

Официальный старт общегородским новогодним массовым мероприятиям будет дан 28 декабря. Откроют новогодние торжества в этот день праздничные гуляния у главной новогодней елки города, молодежный фестиваль «Самовар» с музыкальными номерами, викторинами и фотозонами.

31 декабря волгоградцев и гостей города ждет новогодняя шоу-программа «Ice Mix Show». Она стартует в 23:00 и продлится до 2-00 1 января. В программе праздничного мероприятия — концерты, дискотека, конкурсы, игры, трансляция поздравления Президента России и, конечно, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 1:00 у главной елки Волгограда начнется й новогодний фейерверк.

Днем 1 января малышей и их родителей будет развлекать детская новогодняя программа «Волшебник Новогоднего города». Праздничные представления для детей будут идти в «Царицынском парке» ежедневно на протяжении всех новогодних каникул.

Со 2 января ежедневно радовать волгоградцев и гостей города яркими шоу-программами и мюзиклами будут учреждения сферы культуры и молодежной политики районов города. Новогодний концерт на открытом воздухе покажет горожанам и Волгоградский музыкальный театр, а муниципальное учреждение «Волгоградконцерт» станет организатором открытого народного караоке-конкурса «Голос Волгограда», который состоится 4 января на сцене у главной елки. Участники — восемь команд, представляющие каждый район Волгограда.

7 января, в Рождество, волгоградцы увидят фестиваль огня и света «Рождественское пламя» — это огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу под музыкальное сопровождение. Участники — команды пиротехников из нескольких городов России.

Новогодние торжества пройдут во всех районах города. Все подробности о предстоящих мероприятиях появятся ближе к концу декабря.