В Волгограде стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. Принять участие в конкурсе могут как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Конкурс проходит в нескольких категориях: стационарный торговый объект; нестационарный торговый объект; объект общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая); объект сферы услуг; ярмарка, рынок.

Творческое состязание направлено на повышение эстетической выразительности фасадов и интерьеров коммерческих объектов, создание праздничного облика Волгограда в преддверии новогодних праздников.

Предусмотрены три номинации: «Витрин чудесное мерцание» — на лучшее новогоднее оформление окон, витрин, витражей, «В преддверии чудес» — на лучшее новогоднее оформление входной группы, прилегающей территории, парковки, а также «Зимняя феерия» — на лучшее комплексное новогоднее оформление объекта торговли.

Для оформления фасадов, входных групп, витражей и окон объектов участники конкурса могут использовать различные виды подсветки, световые инсталляции, видеомэппинг, световые гирлянды, декоративные фигуры с символикой Нового года. Также допускается размещение на деревьях световой сетки или «светового дождя», различных светящихся украшений, малых архитектурных форм, снежных или ледяных объемных фигур, искусственных или натуральных ели.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать в районную администрацию заявку, художественно оформленный альбом с фотографиями или цифровые фотографии новогоднего оформления зданий, входных групп, витражей, прилегающей территории. Участник конкурса может также приобщить к заявке дополнительные материалы о проведении культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий. Уточнить информацию о конкурсе предприниматели могут по телефону: 30-13-66 Конкурс проводится в два этапа — в период с 16 по 28 декабря. На первом – районном этапе, с 16 до 24 декабря, районные комиссии отбирают по двое лучших конкурсантов. Общегородской этап пройдет с 25 по 28 декабря.

Победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами.