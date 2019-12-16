Волгоградцев приглашают посетить Государственный архив Волгоградской области, где 20 декабря будет открыта выставка архивных документов из истории становления службы статистики Волгоградской области. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею службы.

На выставке будет предоставлен подлинные архивные документы, освещающие начальный этап деятельности Царицынского губернского статистического бюро: постановление Царицынского губернского революционного комитета от 17 декабря 1919 года, ставшее отправной точкой деятельности бюро; первые доклады и отчеты о работе; печатные труды сотрудников 1920-х годов, информация о проведении переписей населения 1920 и 1926 годов. Посетители впервые увидят фотографию самого первого здания, в котором размещались сотрудники статистического бюро, узнают о том, почему в первый год существования бюро там работал всего один человек, и с какими трудностями пришлось столкнуться переписчикам в первое десятилетие Советской власти.

Открытие выставки состоится в 13:30 в актовом зале Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области по адресу: ул. Володарского, 1. Справки по телефону 8(8442) 30-99-10.