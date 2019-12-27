Жители Волгоградской области смогут оставить свои обращения региональному оператору 4,6 и 8 января по телефону горячей линии 8-800-350-43-48. Прием обращений от  юридических лиц и предпринимателей возобновится 9 января.

Помимо этого, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей организовано оперативное дежурство ответственных специалистов. Списки ответственных лиц доведены до руководителей администраций городов и районов. В задачи специалистов входит контроль за сбором и вывозом отходов в Волгоградской области, при возникновении непредвиденных ситуаций — оперативное принятие мер по их устранению.

Позвонив по номеру телефона 8-800-350-43-48, жители Волгоградской области могут оставить заявку, узнать график вывоза отходов и сообщить о фактах правонарушения. Запрос оперативно отправится на обработку в диспетчерскую службу и реагирование дежурных инспекторов регионального оператора. Режим работы горячей линии  – с 8.00 до 20.00.

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