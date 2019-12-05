Выражение «биржевой рынок» или просто «биржа» употребляется в нашей жизни весьма часто. В данном контексте обычно еще упоминаются цены на те или иные ценные бумаги (например, акции). То есть, биржевая цена приводится в качестве объективной, непосредственно определяющей стоимость всей компании, чьи акции торгуются на биржевом рынке. И это на самом деле так: фондовый рынок – это организованная торговая площадка, которая позволяет формировать стоимость, основанную на свободном взаимодействии спроса и предложения на ценные бумаги в любой момент времени.

Рассказать все о биржах в рамках настоящей статьи не представляется возможным. Однако кратко, но емко описать основные моменты, которые отличают фондовый рынок от рынка, к примеру, автомобилей, представляется вполне разумным.

Главные особенности работы фондовых бирж

Главное в определении биржевого рынка – это фраза «организованная площадка». Что она под собой подразумевает и что в ней организованного? Обычные рынки товаров (на подобии приведенного выше автомобильного) могут быть:

дефицитными или затоваренными (если товаров не хватает или же на рынке присутствует их избыток);

ликвидными (если речь идет, например, о товарах первой необходимости, типа хлеба или сахара, потребление которых трудно снизить);

узкими или широкими (в зависимости от количества продавцов и покупателей на них).

Но данные рыночные ситуации далеко не всегда находят свое адекватное отражение на ценах продающихся на данных рынках товаров. Зачастую все оборачивается тем, что просто становится невозможно найти покупателя или продавца. Кроме того, товары очень сильно различаются по качеству и другим своим характеристикам. То есть, по сути, говорить о неком гомогенном рынке какого-либо товара можно лишь с весьма большой долей условности.

Биржевые рынки появились как раз для того, чтобы восполнить этот пробел в экономике, и на значимые для общества товары (а впоследствии, и ценные бумаги) смогла быть сформирована объективная цена. При этом на нее смогут ориентироваться все участники данного рынка (даже вне каких-либо географически ограничений).

К слову, начало этому процессу было положено еще в 1611 году в Голландии, а в том виде, в котором правила организованной торговли дошли до наших дней, биржевой рынок в США оформился в 1792 году.

Стандартизация

И первое, что необходимо было сделать, – это обеспечить стандарты для всех торгуемых наименований товаров (а впоследствии, и ценных бумаг). Организаторы торговли – биржи – прописывали у себя качественные и количественные характеристики позиций, а главное, правила ведения торговли. Довольно быстро произошла унификация данных показателей (по всему миру).

Сейчас и в Лондоне, и в Нью-Йорке участники торгов работают по одним и тем же правилам и с одинаковыми лотами (количественными квантами) товаров или ценных бумаг.



Сейчас на организованных площадках торгуются всего несколько десятков товарных позиций (другие наименования просто не могут торговаться в силу их несоответствия требуемым стандартам). А вот ценные бумаги стандартны по своей сути, поэтому глобальный фондовый рынок насчитывает миллионы эмитентов (впрочем, самих типов ценных бумаг намного меньше).

Поддержание ликвидности

А второе, чему следовало уделить внимание, – это организованность торгов. Торговля на любой бирже идет, по сути, в формате аукциона с высокой интенсивностью событий. Он отличается наличием большого количества участников, поэтому еще недавно (до ухода в онлайн) торги были связаны с суетой и криками дилеров, которые толпились в центре зала, заключая сделки друг с другом и обмениваясь жестами пальцами со своими бэк-офисами.

Да, участников, обладающих платежеспособным спросом, при таком формате организации торгов много. Но даже при такой их интенсивности вполне могла возникнуть ситуация, когда бы на рынке какого-либо товара или ценной бумаги не было бы предложения или спроса. Именно для решения этой проблемы и появился институт маркет-мейкеров.

Некоторым своим постоянным (профессиональным) участникам организатор торговли (администрация биржевой площадки) предоставляет определенные преференции. Администрация снижает им комиссию по операциям за то, что те берут на себя обязанности постоянно поддерживать на рынке данного товара или ценной бумаги открытую позицию: как на покупку, так и на продажу.

В задачу маркет-мейкера входит просто держать на рынке действующее предложение по выбранному тикеру, не заключая по нему сделок. Покупать и продавать данный тикер маркет-мейкеру, конечно же, не запрещается, но в рамках своих обязательств он обязан просто держать открытую позицию и немедленно заново открыть ее, если вдруг прошла сделка, и произошло ее закрытие. Это означает, 2 главных обстоятельства:

Котировки маркет-мейкеров по таким позициям максимально далеки от оптимальных (разумеется, ведь такой участник торговли не заинтересован в том, чтобы по этой его позиции была заключена сделка, и она закрылась; более того, он ее еще и регулярно «перевыставляет» — заново открывает по новой цене, следя, чтобы курс по ней не стал актуальным; спред между ценой покупки и продажи по таким «позициям ликвидности» регулируется договором между участником и администрацией биржи); Даже с появлением одного единственного маркет-мейкера на рынке данного товара или, к примеру, акции, исключаются ситуации, когда бы на нем не могло быть ни покупателей, ни продавцов (но маркет-мейкеров на рынке множество). К примеру, в кризисных ситуациях, когда платежеспособный спрос сжимается, на рынке начинают превалировать именно маркет-мейкеры. И именно они поддерживают спрос на все торгуемые позиции.

Именно так устроена «организованность» рынка. Маркет-мейкеры в процессе своей работы формируют абсолютную ликвидность по всем тикерам, не допуская ситуации, когда бы на бирже невозможно было бы что-то купить или продать.

Другое дело, что «ценник» на интересующий актив может вас не устроить, но это уже второстепенный вопрос. Главное здесь – это сама возможность совершения сделки. И в этом состоит главная особенность организованного рынка, его основа.

Другие участники организованного рынка

Принимая во внимание даже, всего лишь, предоставленную выше информацию, можно сказать, что правила любой биржи не являются очевидными. И изначально непрофессиональные участники могли запросто сломать ход торгов своими неумелыми действиями. Поэтому еще при становлении биржевых площадок практически сразу было принято решение допускать к процессу организованной торговой деятельности только профессиональных участников – брокеров. Это компании (то есть, юридические лица), которые:

обеспечивают доступ для своих клиентов, желающих торговать на организованном рынке, размещая их заявки на площадке;

обеспечивают взимание и перечисление в адрес площадки полагающихся комиссионных;

следят за соблюдением участниками торговли правил и актуальных законов.

Кроме того, в настоящее время, когда все биржи ушли в онлайн и представляют собой, по сути, интернет-ресуры, брокерские компании обеспечивают технический доступ своих клиентов к процессу торгов и получения ими актуальной информации о состоянии рынка в режиме онлайн.

В России доступ ко всем сегментам фондового рынка осуществляют многие брокерские фирмы. И здесь потенциальному трейдеру крайне важно выбрать наиболее финансово устойчивую. Компания «BCS Broker» объективно имеет максимальную степень надежности (если принимать во внимание ее обороты). При этом доступ предоставляется ко всем сегментам российского и фондового рынка и к международным площадкам.

Механизм торгов

Торги на любой бирже устроены по типу аукциона – единственного формата, при котором удается наладить неограниченное взаимодействие спроса и предложения, по результатам которого формируется объективная, то есть, учитывающая абсолютно все значимые факторы, справедливая цена на актив (товар или ценную бумагу). Электронный формат позволил упорядочить этот процесс и сделать его более наглядным. Взаимодействие спроса и предложения представлено в виде таблицы из двух колонок: «Bid» (предложения на покупку) и «Ask» (предложения на продажу). Таблица имеет названием – «стакан».

Слева указываются цены и объемы, по которым участники готовы приобрести данный актив.

Справа – цены и объемы, по которым актив продается.

Соприкасание данных массивов формирует равновесную цену в каждый момент времени.

Разница между актуальной в моменте ценой предложения и спроса формирует спред.

Соответственно, участники рынка могут выбирать одну из двух стратегий свих действий:

либо выставлять собственные ордера и ждать, когда они будут реализованы (то есть, сделка по ним состоится) – это пассивная стратегия;

либо «собирать по текущим»: самостоятельно указывать на требуемые ордера и заключать сделки по ним – активная стратегия.

Графическое отображение равновесной цены во времени формирует график ее движения. Однако для удобства анализа все цены за определенный временной интервал агрегируются в бары или японские свечи (различный формат отображения разнообразия цен в данном временном интервале). В результате становятся наглядны следующие параметры:

цена открытия (стартовая стоимость);

цена закрытия;

вертикальная полоска («хвосты»: верхний и нижний) включает в себя все цены, по которым производились сделки за указанный временной отрезок.

В итоге тренд на графике формируется именно из таких вот свечей (или баров – кому как удобно), что делает технический анализ более удобным.

Мировой фондовый рынок

Это организованный рынок, который позволяет торговать финансовыми инструментами. Другое его определение – это сегмент всеобщей капитализации, позволяющий осуществлять объективное формирование стоимости ценных бумаг. Фондовый рынок глобален и солнце в нем не заходит никогда – вот география основных его площадок, чтобы можно было оценить «расписание его работы»:

New York Stock Exchange (расположение — New York (USA); индексы — Dow Jones Industrial Average; S&P 500);

NASDAQ (расп. — New York (USA); инд. — Nasdaq);

London Stock Exchange (расп. — London (GB); инд. — FTSE (100; 250; 350) Index; FTSE SmallCap Index; FTSE All-Share Index);

Borsa Italiana (расп. — Milan (Italy); инд. — FTSE MIB; FTSE Italia (All-Share; Mid Cap; Small Cap); FTSE AIM Italia);

Japan Exchange Group (расп. — Tokyo (Japan); инд. — Nikkei 225);

Hong Kong (расп. — Central (Hong Kong); инд. — Hang Seng);

Frankfurt Exchange (расп. — Frankfurt, Hesse (Germany); DAX, DAXplus; CDAX; DivDAX; LDAX; EuroStoxx 50; MDAX);

Shanghai stock exchange (расп. — Shanghai (China); инд. — SSE (50; 180; 380) Index; SSE Composite Index);

Euronext (расп. — Amsterdam (Netherlands); инд. — CAC 40; PSI 20).

(Более половины оборота мирового фондового рынка занимает именно рынок акций).

Российский фондовый рынок

Организованный рынок ценных бумаг России представлен множеством бирж:

Московская биржа(объедененные ММВБ и РТС);

СПбВБ (Санкт-Петербургская Валютная Биржа);

SPBExchange(Санкт-Петербургская биржа);

Мосбиржа

19 декабря 2011 года состоялась презентация «Московской биржи» (тикер – MOEX). Позже в нее влились 2 главные отечественные финансовые площадки – РТС и ММВБ. В результате этого события Мосбиржа стала главным фондовым институтом в стране. Курсы акций на Мосбирже определяют капитализацию таких гигантов отечественной экономики, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк», «Ростелеком» и многих других.

Тем не менее, не стоит преувеличивать финансовую значимость российского фондового рынка. По сравнению с мировыми площадками, объем торгов на MOEX выглядит более чем скромно даже с учетом того, что в нее входит валютный сегмент, на котором Центральный банк страны осуществляет регулировку курса национальной валюты. Отечественная экономика развивается слишком медленными темпами и испытывает кризисные тенденции слишком часто. Эта неэффективность отражается и на фондовом рынке, на котором капитализации отечественных предприятий не растут желанными темпами.

Объективным представляется предположение, что пройдет еще немало времени, прежде чем российский фондовый рынок начнет влиять хотя бы на региональную экономическую конъюнктуру.

Резюме

Что касается рядовых граждан России, то для них современный фондовый рынок (в лице MOEX, например) представляет собой отличную возможность получить еще одну статью доходов, дополнительно к зарплате. Однако для этого следует обзавестись знаниями и проявлять взвешенность и выдержку при формировании инвестиционных стратегий:

Выберите компанию-брокера и откройте у нее лицевой счет.

Проведите анализ движения ценных бумаг различных эмитентов и выберите тот тикер, который вы считаете наиболее перспективным.

Сформируйте среднесрочную стратегию (на 2-3 месяца).

И начинайте торговать (для начала, исключительно на спот-сегменте).

Со временем (при приобретении дополнительного опыта) вы сможете начать работать и с более рискованными, но при этом, и более доходными инструментами. Однако главное здесь – это не перепрыгивать через этапы. Фондовый рынок не терпит нерасчетливого подхода.