В преддверии Нового года волгоградцев приглашают в Волгоградскую филармонию, где 29 декабря состоится уникальный концерт «Новогодняя увертюра». В этот день впервые на одной сцене выступят Волгоградский академический симфонический оркестр и Оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина под руководством заслуженной артистки РФ, лауреата государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. Начало в 17:00.

Праздничная программа удивит слушателей своим разнообразием: музыка Жан-Мишеля Жарра и Нино Рота, шедевры П. Чайковского, Д. Шостаковича и Э. Вальдтейфеля, аранжировки мелодий из любимых кинофильмов, джазовые импровизации на известные темы и, конечно же, польки и вальсы Штрауса, уже давно ставшие символом самого любимого и волшебного праздника. Роскошь оркестровых красок, талант дирижёров и блистательное мастерство солистов создадут в Волгоградской филармонии настоящую музыкальную феерию.

Отметим, что управлять Волгоградским академическим симфоническим оркестром в этот день будет Душан Вилич, уже известный волгоградской публике – в прошлом сезоне он принимал участие в нескольких концертах на сцене ЦКЗ.

Филармония приглашает на новогодний концерт Культура

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. На День Молодежи волгоградцы вместо красок ХОЛИ кидались друг в друга мукой
  2. «Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные
  3. Частному сектору станет удобнее общаться с водоканалом