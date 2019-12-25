В преддверии Нового года волгоградцев приглашают в Волгоградскую филармонию, где 29 декабря состоится уникальный концерт «Новогодняя увертюра». В этот день впервые на одной сцене выступят Волгоградский академический симфонический оркестр и Оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина под руководством заслуженной артистки РФ, лауреата государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. Начало в 17:00.

Праздничная программа удивит слушателей своим разнообразием: музыка Жан-Мишеля Жарра и Нино Рота, шедевры П. Чайковского, Д. Шостаковича и Э. Вальдтейфеля, аранжировки мелодий из любимых кинофильмов, джазовые импровизации на известные темы и, конечно же, польки и вальсы Штрауса, уже давно ставшие символом самого любимого и волшебного праздника. Роскошь оркестровых красок, талант дирижёров и блистательное мастерство солистов создадут в Волгоградской филармонии настоящую музыкальную феерию.

Отметим, что управлять Волгоградским академическим симфоническим оркестром в этот день будет Душан Вилич, уже известный волгоградской публике – в прошлом сезоне он принимал участие в нескольких концертах на сцене ЦКЗ.