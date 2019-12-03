С 14 по 29 декабря, каждые выходные в ТРЦ «Акварель» будет работать традиционная секретная службы Деда Мороза, куда можно принести подарок для своего ребенка, а Дед Мороз вручит его. Это бесплатно.
Как сообщают в пресс-службе торгового центра, подарки будут принимать с 14:00 до 17:00 возле центрального атриума, а вручать их будет позже сам Дед Мороз возле ёлки с 15:00 до 18:00.
Помимо этого «Акварель» подготовила для детей и их родителей множество предновогодних мероприятий, которые стартуют 7 декабря в центральном атриуме:
14:00-15:00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.
15:00-18:00 – Дед Мороз и Снегурочка – в «Акварели». Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.
14 декабря (суббота) центральный атриум:
14:00-15:00 – Анимация со сказочными снежинками и весёлые игры около ёлки.
15:00-18:00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и новогодние номера детских творческих коллективов.
15:00-17:00 – Встречаем символ Белой сказки – Белого филина и делаем классные снимки для Инстаграм.
18:00-19:00 – Новогодний спектакль «Кошкин дом» от Волгоградского театра кукол.
15 декабря (воскресенье) центральный атриум:
14:00-15:00 – Весёлые игры около праздничной ёлки со сказочными снежинками.
15.00-18.00 – Дед Мороз и Снегурочка снова в ТРЦ «Акварель». Игры, вручение подарков и выступления детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.
15.00-17.00 – Фантастические снимки с Белым филином около красавицы-ёлки.
15.30-16.30 – Сказочная анимация «Рапунцель – принцесса из башни», игровое шоу с Рапунцель и Принцем.
18.00-19.00 – Яркий и зажигательный концерт детских коллективов Волгограда.
21 декабря (суббота) центральный атриум:
14.00-15.00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.
15.00-18.00 – Игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков и выступление детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.
15.00-17.00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином.
18.00-19.00 – Спектакль «Морозко» от Волгоградского театра кукол.
22 декабря (воскресенье)центральный атриум
14.00-15.00 – Весёлые игры со сказочными снежинками для детей.
15.00-18.00 – Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.
15.00-17.00 – Белый филин снова в гостях у «Акварели»! Не упусти шанс сделать волшебные снимки с символом Белой сказки.
15.30-17.00 – Сказочная анимация с героями мультфильма «Холодное сердце» – снежное шоу с Эльзой, снеговиком Олафом и северным оленем Свеном.
18.00-19.00 – Праздник уже в «Акварели». Предновогодний концерт детских танцевальных коллективов.
28 декабря (суббота) центральный атриум:
14.00-15.00 – Анимация со сказочными снежинками около ёлки.
15.00-18.00 – Игры с Дедом Морозом и Снегуркой, подарки за стихотворения и яркие новогодние выступления детских творческих коллективов.
15.00-17.00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином.
18.00-19.00 – Новогодний спектакль «Три волшебных снежинки» от Волгоградского театра кукол.
29 декабря (воскресенье) центральный атриум:
14.00-15.00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.
15.00-18.00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, подарки за стихотворения и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.
15.00-17.00 – Сделай классные снимки с символом Белой сказки для твоего Инстаграм!
15.30-16.30 – «Восточная сказка» в «Акварели»! Игровое шоу с Жасмин, ковром-самолётом и Джином.
18.00-19.00 – Новогодний концерт от лучших танцевальных коллективов города.