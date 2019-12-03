С 14 по 29 декабря, каждые выходные в ТРЦ «Акварель» будет работать традиционная секретная службы Деда Мороза, куда можно принести подарок для своего ребенка, а Дед Мороз вручит его. Это бесплатно.

Как сообщают в пресс-службе торгового центра, подарки будут принимать с 14:00 до 17:00 возле центрального атриума, а вручать их будет позже сам Дед Мороз возле ёлки с 15:00 до 18:00.

Помимо этого «Акварель» подготовила для детей и их родителей множество предновогодних мероприятий, которые стартуют 7 декабря в центральном атриуме:

14:00-15:00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.

15:00-18:00 – Дед Мороз и Снегурочка – в «Акварели». Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

14 декабря (суббота) центральный атриум:

14:00-15:00 – Анимация со сказочными снежинками и весёлые игры около ёлки.

15:00-18:00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и новогодние номера детских творческих коллективов.

15:00-17:00 – Встречаем символ Белой сказки – Белого филина и делаем классные снимки для Инстаграм.

18:00-19:00 – Новогодний спектакль «Кошкин дом» от Волгоградского театра кукол.

15 декабря (воскресенье) центральный атриум:

14:00-15:00 – Весёлые игры около праздничной ёлки со сказочными снежинками.

15.00-18.00 – Дед Мороз и Снегурочка снова в ТРЦ «Акварель». Игры, вручение подарков и выступления детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.

15.00-17.00 – Фантастические снимки с Белым филином около красавицы-ёлки.

15.30-16.30 – Сказочная анимация «Рапунцель – принцесса из башни», игровое шоу с Рапунцель и Принцем.

18.00-19.00 – Яркий и зажигательный концерт детских коллективов Волгограда.

21 декабря (суббота) центральный атриум:

14.00-15.00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.

15.00-18.00 – Игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков и выступление детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.

15.00-17.00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином.

18.00-19.00 – Спектакль «Морозко» от Волгоградского театра кукол.

22 декабря (воскресенье)центральный атриум

14.00-15.00 – Весёлые игры со сказочными снежинками для детей.

15.00-18.00 – Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

15.00-17.00 – Белый филин снова в гостях у «Акварели»! Не упусти шанс сделать волшебные снимки с символом Белой сказки.

15.30-17.00 – Сказочная анимация с героями мультфильма «Холодное сердце» – снежное шоу с Эльзой, снеговиком Олафом и северным оленем Свеном.

18.00-19.00 – Праздник уже в «Акварели». Предновогодний концерт детских танцевальных коллективов.

28 декабря (суббота) центральный атриум:

14.00-15.00 – Анимация со сказочными снежинками около ёлки.

15.00-18.00 – Игры с Дедом Морозом и Снегуркой, подарки за стихотворения и яркие новогодние выступления детских творческих коллективов.

15.00-17.00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином.

18.00-19.00 – Новогодний спектакль «Три волшебных снежинки» от Волгоградского театра кукол.

29 декабря (воскресенье) центральный атриум:

14.00-15.00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.

15.00-18.00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, подарки за стихотворения и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

15.00-17.00 – Сделай классные снимки с символом Белой сказки для твоего Инстаграм!

15.30-16.30 – «Восточная сказка» в «Акварели»! Игровое шоу с Жасмин, ковром-самолётом и Джином.

18.00-19.00 – Новогодний концерт от лучших танцевальных коллективов города.