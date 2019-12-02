Жители и гости города могут увидеть 19 изображений лучших из посвященных театру монет из драгоценных металлов. Фотовыставка «Магия театра» будет проходить с 1 по 29 декабря в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького, в экспозицию которой и вошли изображения.

Каждое изображение сопровождается описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой монеты. Выставка приурочена к завершению Года театра в России.

Все монеты, представленные на выставке, можно условно разделить на несколько блоков: балет, опера и драма. На них запечатлены великие композиторы, хореографы, режиссеры, актеры и отдельные сцены всемирно известных постановок, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Спартак».

Выставка «Магия театра» будет экспонироваться в холле первого этажа в режиме работы Библиотеки имени М. Горького. Вход свободный. Телефон для справок 8(8442)33-20-21.