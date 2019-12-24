Более 260 квартир будут закуплены для жильцов аварийных домов, расселяемых в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Договора на приобретения жилья уже заключаются. Одно- двух- и трехкомнатные квартиры находятся в новостройках и строящихся домах в ЖК «Колизей», «Ново-Комарово» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Площадь трехкомнатных квартир доходит до 74 квадратных метров. Всего в текущем году муниципалитет Волгограда заключит контракты на приобретение более чем 300 квартир.

Региональная программа, созданная для реализации федерального проекта, стартовала в Волгоградской области в текущем году. В рамках ее первого этапа, намеченного на 2019 — 2020 годы, волгоградский муниципалитет расселит 21 аварийный дом в Краснооктябрьском, Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах. Ключи от первых 20 квартир представители муниципалитета вручили собственникам в минувшую пятницу – 20 декабря. Процесс передачи гражданам остальных квартир продолжается.