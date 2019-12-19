Ещё один способ проникнуться настроением Нового года — сходить на выставку рисунков «Новогодние истории», которая откроется в Волгоградской областной детской художественной галерее. На выставке будут представлены рисунки детей в возрасте от 3 до 15 лет, занимающихся изобразительным творчеством в кружках и студиях Волгограда.

Отсутствие снега в реальной жизни с лихвой компенсируется его наличием в рисунках детей, вольными в своих фантазиях и неограниченными в творческом азарте. Легко и с выдумкой дети рисуют зиму. Хочется снега – пожалуйста: белый, голубой, изумрудный, серебристый, золотистый. Желаете прогуляться по хрустящему снежку – пожалуйте в зимний лес, да не забудьте прихватить с собой краюшку хлеба, подкормить зверушек, семян для птиц и, конечно, хорошего настроения. А в новогоднюю ночь добро пожаловать на праздник с фейерверком, играми, забавами и обязательными Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодние истории, рассказанные детьми красками и карандашами на бумаге, просты и в то же время поучительны. Снег, мороз, фейерверки и забавы только тогда несут радость, когда ты сам не забываешь совершать добрые дела, проявлять сочувствие, заботиться о ближнем.

Выставка «Новогодние истории» откроется 24 декабря в 16:00 и продлится до конца января 2020 года по адресу: ул. Советская, 26.

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