Праздник уже начинается. В ТРЦ «Акварель» в ближайшую субботу Дед Мороз встретит маленьких гостей в центральном атриуме и проведет с ними несколько часов. Детей приглашают 7 декабря весело провести время в окружении сказочных героев.

По данным пресс-службы торгового центра, праздник состоится в центральном атриуме, возле ёлки. В программе мероприятия:
— 14:00-15:00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.
— 15:00-18:00 – Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

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