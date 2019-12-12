Жители и гости города теперь каждый четверг могут насладиться джазовой музыкой в уютной атмосфере на Аллее Центрального рынка. Теперь каждый четверг тут будет звучать душевный, животрепещущий Jazz.
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Первый джазовый вечер состоится на следующей неделе 19 декабря, гостей ждут с 20:00 до 22:00, каждый последующий четверг.
Центральный рынок будет проводить джазовые вечера каждый четверг
Жители и гости города теперь каждый четверг могут насладиться джазовой музыкой в уютной атмосфере на Аллее Центрального рынка. Теперь каждый четверг тут будет звучать душевный, животрепещущий Jazz.
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