Центральная библиотека Волгограда, а ныне Центральная библиотека имени Маргариты Агашиной, готовится провести необычный праздник для детей с особенностями развития, который проходить в рамках акции «Щедрый вторник» уже четыре года подряд. #ЩедрыйВторник – это Международный день благотворительности, который пройдет в России 3 декабря 2019 года.

В этот день двери читального зала Центральной библиотеки Волгограда (проспект им. В. И. Ленина, д. 42) раскроются для нескольких десятков ребятишек и их родителей. Во время мероприятия библиотекари вместе с благотворителями и волонтерами проведут веселый праздник для детей с особенностями развития. Как и в предыдущие годы благодаря добрым и отзывчивым сердцам на библиотечном празднике будут яркие подарки и вкусные угощения, веселые развлечения от аниматоров «Джинн праздника» и небольшие творческие сюрпризы от библиотекарей. Среди добрых волшебников юные волгоградцы – школьники Частной интегрированной школы и представители серебряного возраста – актив библиотечного клуба «Вдохновение».

«Разноцветье добрых сказок» – библиотечный праздник для тех, кто готов протянуть руку помощи в знак милосердия и любви. Мероприятие продолжает Марафон добрых дел «Дари Добро».

Центральная библиотека имени Маргариты Агашиной проведет «Щедрый вторник» уже в четвертый раз Общество

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