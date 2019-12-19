В преддверии Нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Cartoon Network приглашают маленьких волгоградцев и их родителей на Киноелку. Праздник в компании героев любимых мультфильмов пройдет в субботу, 21 декабря, в кинотеатре «MORI CINEMA» (ТЦ «Мармелад»). Начало – в 11.00, возрастное ограничение – 7+. Детей ждет насыщенная игровая программа: научное шоу, мастер-классы, веселая анимация, VR, креативная фотозона, а также подарки и кинопоказ новогодних серий популярных мультфильмов от организаторов.

Вселенная Cartoon Network – красочная и густонаселенная. Гости праздника попадут в королевство Юникиттти, полное веселья и приятных неожиданностей с химическим шоу и блестящим аквагримом. Здесь же они научатся мастерить ободки-единороги. С Суперкрошками пройдут лабиринт с выполнят супергеройские задания, а также сделают маски персонажей мультфильма. Юным художникам понравится зона мультфильма «Время приключений», а тем, кто любит танцевать и путешествовать в виртуальной реальности – зона «Юные титаны, вперед!». После таких приключений отдохнуть и восстановить силы можно будет в кинозале за просмотром лучших серий каждого из любимых мультсериалов.

Вход на развлекательную программу свободный, на мультпоказ — по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе «Живой Волгоград», а также в эфире «Волгоград FM» и «LOVE RADIO». Количество мест ограничено.

«В преддверии главного праздника года мы с каналом Cartoon Network подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю всех посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала переместятся на большой экран кинотеатра, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления. Ну а продолжить просмотр можно будет дома, канал доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru» на 604 кнопке», — комментирует директор волгоградского филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.