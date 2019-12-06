Один из первых в России корпоративных университетов отмечает в 2019 году 20-летний юбилей. За это время в нем было создано более 200 авторских электронных курсов и более 300 программ очного обучения. Разработанные материалы развивают актуальные компетенции сотрудников Билайн: от эмоционального интеллекта и грамматики русского языка до интернета вещей и блокчейн. Корпоративный университет каждый год обучает 9000 человек, и каждый сотрудник ежегодно в среднем проходит до 5 образовательных программ.

Билайн Университет создан в 1999 году основателем ВымпелКом Дмитрием Зиминым и изначально был клубом для лидеров и кадрового резерва компании. В нем сотрудники компании делились опытом, а приглашенные бизнес-лидеры из других отраслей выступали с открытыми лекциями. С 2011 года Билайн Университет сфокусирован на привлечении внутренних экспертов к обучению сотрудников.

Сейчас Билайн Университет является сообществом экспертов в сфере обучения, тренеров, разработчиков электронных курсов. Усилия сотрудников Билайн Университета направлены на создание пространства возможностей для самореализации, обретения уверенности, вдохновения и удовольствия от работы.

Билайн Университет помогает реализовать планы развития, которые каждый сотрудник ежегодно формирует вместе со своим руководителем. Университет использует digital-форматы обучения, и сотрудникам Билайн на всей территории России доступны необходимые дистанционные курсы. Все сотрудники могут пользоваться электронной библиотекой с актуальной бизнес-литературой, которая доступна также на мобильных устройствах. Обучение в университете способствует построению карьеры в компании и личностному развитию.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:

«Взрослого человека, пришедшего в большой бизнес, нельзя научить — он может развиваться только самостоятельно. Корпоративный Университет — пространство возможностей для всех, кому не все равно, кто не останавливается в своем развитии всю жизнь, независимо от должности и возраста. Мы сами интенсивно учимся, чтобы предлагать что-то коллегам, осмысляем, что нам это дает и как эти новые знания могут продвинуть других. У нас большие планы. Как получать максимум от мини форматов, как развивать внимательность, как найти большую цель, предназначение и собственную уникальную роль в огромной корпорации, ближайшей команде? Вот такие вопросы мы задаем сами себе».