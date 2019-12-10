В преддверии Нового года Билайн предоставляет жителям Волгоградской области скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с Домашним интернетом. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг Билайн.

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

«Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку», — прокомментировала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн.

Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе в период с 28 ноября 2019 по 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь (более подробная информация об акции).