Детей и их родителей приглашают в эти выходные окунуться с головой в праздник и начать праздновать Новый год уже сейчас. Для этого ТРЦ «Акварель» подготовила для своих гостей яркие анимации, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакли, танцы и, конечно же, настоящую Белую Сказку.

Мероприятия будут проходить 21 и 22 декабря. Вас ждет работа секретной службы Деда Мороза, интерактивные программы для детей и, конечно, новогодние фотозоны.

21 декабря

14.00-15.00 – Весёлые игры около ёлки со сказочными снежинками.

15.00-18.00 – Игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков и выступление детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.

15.00-17.00 – Делаем сказочные фотографии с символом Белой сказки – Белым филином! 18.00-19.00 – Спектакль «Морозко» от Волгоградского театра кукол.

22 декабря

14.00-15.00 – Весёлые игры со сказочными снежинками для детей.

15.00-18.00 – Настоящий праздник для детей – игры, фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и выступления творческих коллективов с новогодними номерами.

15.00-17.00 – Белый филин снова в гостях у «Акварели»! Не упусти шанс сделать волшебные снимки с символом Белой сказки!

15.30-17.00 – Сказочная анимация с героями мультфильма «Холодное сердце» – снежное шоу с Эльзой, снеговиком Олафом и северным оленем Свеном.

18.00-19.00 – Праздник уже в «Акварели»! Предновогодний концерт детских танцевальных коллективов.