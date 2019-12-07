К Новому году для волгоградцев и гостей города подготовлено более ста мероприятий. Одним из самых ярких и зрелищных станет фестиваль огня и света  «Рождественское пламя», который будет проходить 7 января 2020 года.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, во время фестиваля гости увидят незабываемое огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу, которое будет проходить под музыкальное сопровождение. Участниками фестиваля станут команды пиротехников из нескольких городов России. Шоу начнется в 17:00 и продлится до 20:00.

Гостей ждут на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история».

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Горы, снег, спорт, адреналин, море эмоций — или как прошел Tinkoff ROSA FEST 2018
  2. К Новому году запланировано уже более 100 праздничных мероприятий
  3. Как изменился регион за три года с Бочаровым?