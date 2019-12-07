К Новому году для волгоградцев и гостей города подготовлено более ста мероприятий. Одним из самых ярких и зрелищных станет фестиваль огня и света «Рождественское пламя», который будет проходить 7 января 2020 года.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, во время фестиваля гости увидят незабываемое огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу, которое будет проходить под музыкальное сопровождение. Участниками фестиваля станут команды пиротехников из нескольких городов России. Шоу начнется в 17:00 и продлится до 20:00.

Гостей ждут на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история».