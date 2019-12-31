Губернатор Волгоградской области уже подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2019 года станет выходным днем. А вот последняя суббота этого года — 28 декабря станет рабочим днём.

Как сообщают в администрации Волгоградской области, для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области постановление носит обязательный характер, а для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений и органов местного самоуправления — рекомендательный.

Данное решение принято для создания комфортных условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул.

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