В конце октября в Волгограде прошло голосование, в рамках которого жители города определили очередность благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходило ​30 и 31 октября, в нём приняли участие более 55 тысяч человек. Сформированный ранее перечень территорий в этом году по инициативе жителей дополнили новые объекты — площадь перед «Царицынской оперой» и ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе, площадка у областной больницы № 1 по ул. Ангарской в Дзержинском.

По результатам голосования последовательность обновления территорий сформирована следующим образом:

1. Улица Мира в Центральном районе;

2. Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера»;

3. Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе (2-й этап);

4. Благоустройство территории, прилегающей к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской в Дзержинском районе;

5. Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе (2-й этап, 2-я очередь);

6. Благоустройство ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе;

7. Пешеходная зона ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района г. Волгограда» (1-й этап);

8. Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (1-й этап);

9. Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе;

10. Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе;

11. Парковая зона пос. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе;

12. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе;

13. Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе;

14. Улица им. Островского в Центральном районе;

15. Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе;

16. Сквер «Сурский» в Центральном районе;

17. Улица Волгодонская в Центральном районе;

18. Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе.

В следующем году будут реализованы те проекты, которые волгоградцы выбрали в качестве первоочередных. Количество территорий будет зависеть от объема денежных средств, выделенных муниципалитету в рамках федерального проекта.