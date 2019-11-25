В регионе стартовал конкурс исследовательских работ «Музей 21 века», который проводит ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» в партнерстве с ведущими музеями региона: Волгоградским краеведческим музеем, музеем-панорамой «Сталинградская битва», интерактивным музеем «Россия — моя история».

Как сообщают организаторы конкурса, работы принимаются по направлениям:

· военное (экспонаты, связанные с военными действиями, проходящими на территории области);

· краеведческое (экспонаты, связанные с историей края, не относящиеся к военной тематике);

· семейная реликвия (экспонаты, хранящиеся в семьях);

· экспозиционный комплекс (группа экспонатов в рамках музейной экспозиции, посвященная событию или человеку).

К участию приглашаются молодые исследователи в возрасте от 14 до 30 лет, конкурсные работы размещаются на сайте проекта «Мирознай» по ссылке. Подробную информацию можно получить по телефону в Волгограде: (8442) 43-93-25.

К участию приглашаются все те, кому дорога и интересна история родного края, кто желает сохранить знание о прошлом для будущего, кто хочет поделиться историей своей малой родины, своих предков. Работа должна представлять собой творческое исследование, выполненное в виде письменного доклада или презентации. Работы принимаются до 2 декабря 2019 года.