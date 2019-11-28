В Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького начала свою работу выставка «Краски уходящей осени», куда вошли работы обучающихся творческого объединения «Вернисаж» Волгоградской школы-интерната №4.

Творческое объединение «Вернисаж» основано в 2018 году. Возраст обучающихся – 12-17лет. Руководитель – педагог дополнительного образования Игорь Венецианов. Выставка приурочена к Международному дню инвалида.

Выставка будет работать до 29 декабря 2019 года. На выставке можно увидеть работы выполненные в технике батик, витраж, гуашь, энкаустика и эбру-рисование на воде. Вход свободный. Выставка будет экспонироваться в выставочном зале первого этажа в режиме работы Библиотеки. Справки по телефонам: 8(8442)33-11-52, 33-20-21.

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