На этой неделе состоится праздничное мероприятие, приуроченное присвоению Центральной городской библиотеке Волгограда имени почетного гражданина Волгограда, поэтессы Маргариты Агашиной. В рамках мероприятия гостей ждет выступление волгоградских поэтов, музыкальных коллективов учреждений культуры областного центра, а также проведение телемоста с Москвой, где сегодня проживает дочь поэтессы Елена Агашина.

Праздник пройдет 26 ноября. В этот день в Центральной городской библиотеке будут работать специальные выставка и фотозона, посвященные творчеству поэтессы Маргариты Агашиной. Концертная программа пройдет при поддержке дуэта «Восторг» МУК «Волгоградконцерт», студентов Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, преподавателей муниципальных школ города. И, конечно же, весь праздник будут звучать стихи нашей знаменитой землячки. Начало в 14:00.