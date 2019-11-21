Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова запускает авторский квест «Архитектурные раскопки на улице Мира», маршрут которого составлен по материалам лекций и экскурсий кандидата архитектуры Юлии Янушкиной. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Автор квеста Юлия Янушкина предложила идею интеллектуальных архитектурных «раскопок» с поиском культурных архетипов, которые зашифрованы в визуальном пространстве центра Волгограда. Потребность выразить героический дух и романтику своего времени способствовала объединению в архитектуре улицы Мира форм, относящихся к различным эпохам и культурам.

Какую миссию в советском урбанистическом ландшафте выполняли огонь, вода, камень, дерево? Как мы непроизвольно ежедневно повторяем ритуал римских легионеров? Почему существует глубинная связь между созерцанием фонтана и гаданием? Сколько храмов на улице Мира? Эти и другие вопросы будут заданы в игре. Маршрут квеста может быть пройден как эрудитом-одиночкой, так и компанией или дружной семьёй.

Квест состоится 24 ноября, старт в 12:00 от входа в основное здание Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на проспекте им. В.И. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-24-44. Требуется предварительная запись.