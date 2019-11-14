На следующей неделе в Волгограде состоятся торжественные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

19 ноября на мемориальном комплексе «Лысая гора «Высота 145,5» состоится памятное мероприятие, посвященное началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. Лысая гора – вторая по значимости высота в городе после Мамаева Кургана: во время Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои, подступы к Волге защищала 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта М.С. Шумилова. Бои за высоту длились 147 дней.

Высеченные на мемориале слова остаются в памяти каждого пришедшего к его подножью человека: «Мир отстоявшим для будущих поколений, слава вам вечная и благодарность Отечества. Родина чтит эти подвиги, имя которым – бессмертие!». 19 ноября здесь пройдут возложение цветов и венков к монументу защитникам Сталинграда и минута молчания. Почтить подвиг героев соберутся несколько поколений — ветераны, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, общественники, представители власти. Начало в 11:00.

Торжества в честь 77-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом пройдут во всех районах Волгограда. С 14 по 19 ноября в библиотеках, центрах культуры и досуга, школах, лицеях и гимназиях состоятся уроки мужества, конкурсы, видеоконференции, патриотические игры-квесты и спортивные состязания, посвященные дате.

Слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла прозвучат 19 ноября на торжественном мероприятии, которое состоится на Площади Свободы в Красноармейском районе Волгограда. Кировский район отметит дату уроком мужества «Мы этой памяти верны». Концерт, посвященный 77-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, состоится 19 ноября в МБУК «Комплекс культур и отдыха Советского района». В Ворошиловском районе торжественная акция состоится у памятника воинам-североморцам. А в Доме культуры Ворошиловского района в этот день пройдет концертная программа для ветеранов, общественников, молодежи и всех желающих принять участие в мероприятии. В Дзержинском районе торжественное мероприятие «Мы не забудем подвиг твой — Сталинград!» состоится 19 ноября в МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век». В Центральном – мероприятие пройдет у братской могилы воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии НКВД, погибших в 1942-1943г.г. (пл. им. В.И. Ленина). Краснооктябрьский район отметит дату квизом — интеллектуальной игрой «Огненный Сталинград». Он пройдет в МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина». 19 ноября в Тракторозаводском районе состоится выставка – реквием «Поклон земле — суровой и прекрасной» МБУ «Молодежный центр кино и досуга «Ударник».

Справка: 77 лет назад Советская Армия перешла в контрнаступление, это стало переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. 19 ноября после мощной 80-минутной артиллерийской подготовки началась операция «Уран». Менее чем за три месяца войска Вермахта под Сталинградом были разгромлены.