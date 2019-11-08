В ближайшие выходные Волгограде будет принимать национальные общественные объединения, которые встретятся на традиционном культурно-спортивном фестиваля «Волгоград – город дружбы!». Мероприятие будет проходить 9 и 10 ноября физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный» в Кировском районе.

Фестиваль «Волгоград – город дружбы!» проводится в Волгограде ежегодно в начале ноября на протяжении последних нескольких лет. С каждым годом число его участников растет: в прошлом году он объединил представителей порядка 10 национальных общественных организаций, в этом – уже 15 диаспор. Свои команды направят общественные объединения Ингушетии, Армении, Дагестана, Калмыкии, Азербайджана, Татарстана, Чечни, русско-арабского содружества и другие.

Участники мероприятия посоревнуются в ловкости, меткости, выносливости и силе духа. Их ждут состязания по 8 видам спорта — мини-футболу, дартсу, гиревому спорту, шахматам, шашкам, плаванию, армспорту и перетягиванию каната. Призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Организаторами мероприятия являются комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда. Фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни, а также способствует развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между жителями Волгограда различных национальностей.